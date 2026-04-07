Reclamo por otro vehículo municipal parado

Vecinos de la calle Santa Fe al 300 expresaron preocupación por esta máquina municipal que está estacionada ahí desde el lunes pasado. Hubo un aviso y el hecho fue denunciado en Tránsito el miércoles pasado. Al día de hoy, la máquina sigue en el mismo lugar.

Este caso se suma a los expuestos la semana pasada sobre un camion regador y una camioneta parados desde hace varios meses en la avenida Agustín Alvarez casi esquina Cardenal Pironio. Abandono? Comodidad? Olvido?