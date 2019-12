(por Lic. Hugo Merlo)

Asumió el nuevo presidente por 4 años, la parafernalia para la asunción tiene algún sentido. Banderas de todo tipo tratando de marcar una presencia que vaya a saber que significa.

Qué ironía, los argentinos armamos grandes actos para que asuman los presidentes, y después ellos se van en silencio. Yo creo que si bien quedó un tufillo a tarea cumplida, Macri se queda con la sensación que algunas cosas las “compró” engañado. Por ej. el gradualismo, o haber recurrido a una troja de eufemismos para decir en qué situación estaba la economía, con el temor que las inversiones huyeran, nadie creyó eso.

Algo bueno y sobre todo distinto ha sucedido, la ceremonia fue ordenada, un presidente termina un mandato como corresponde, y el que lo recibe saluda y así se hacen las cosas. Esto es un buen aliciente para el futuro, debe ser la norma. Sonrisas fingidas, rostros con facciones fabricados o copiadas de algún catálogo de venta de dentífrico, todo para la formalidad, así da gusto. ¡Así debe ser!

Lo demás, la fiesta, el discurso, todo esto del viejo populismo en toda su expresión. Y ojo que he escuchado que es el consumo lo que impulsa la inversión y esta demostrado que no es así. Y cosas como Consejos Económicos que no funcionan, cuando los problemas son estructurales.

Lo curioso es que los que vienen no tienen ni un registro de que también son responsables de los problemas, hace poco tiempo estaban gobernando.

Por lo demás, Alberto recorrió la penosa descripción de lo obvio. Dijo cosas como que va proteger a los que menos tienen, que va a gobernar para todos los argentinos y que va solucionar la grieta. Se imagina diciendo lo contrario. Un nuevo CONTRATO DE CIUDADANIA SOCIAL, que será fraterno y solidario, créame no significa nada, estas cosas se arreglan solas cuando los gobernantes hacen bien las cosas, cuando se solucione el tema de la inflación y se pueda trabajar en paz, etc. no hay que ningún contrato ¿Ud. piensa que en algún país existe tal contrato? estos son contratos implícitos.

De las cuestiones económicas veremos cuando se vayan produciendo, por ejemplo la reforma integral de la justicia, habrá que verlo también.

Como siempre el primer discurso suele ser solamente de buenas intenciones, habrá que ver que nos permite la esquiva realidad.

Por último, se va declarar la emergencia Económica, Alimentaria y está bien…pero también haría falta escuchar alguna mención a como salimos de la eterna emergencia.

Veremos…

Lic. Hugo E. Merlo