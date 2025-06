Razones detrás de la desestimación de recusaciones en la Justicia

Ayer, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieron en que las recusaciones presentadas por las partes que son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano. Según explican las fuentes judiciales, en general, los jueces participan en la votación de sus propias recusaciones, las cuales en la mayoría de los casos no proceden.

La razón de esto radica en que la recusación es un instrumento considerado de «excepción», cuya interpretación se realiza de manera restrictiva y solo en casos «extraordinarios». Esto se debe a que su aplicación puede vulnerar la garantía constitucional del juez natural. En ese contexto, más allá de las particularidades y la sensibilidad en torno a la causa Vialidad, la Justicia insiste en que la mayoría de los planteos contra los jueces de la Corte son rechazados de manera automática, ya que para que procedan deben existir motivos claramente flagrantes.

El principal argumento de la recusación presentada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy estuvo basado en las declaraciones del juez Lorenzetti en el programa A24 el pasado 1° de mayo. En esa oportunidad, al ser consultado sobre si la Corte dictaría una sentencia en la causa Vialidad antes de las elecciones, Lorenzetti afirmó: «Deberíamos. Porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad».

Este fragmento, que fue incluido en la resolución firmada ayer por los jueces, fue denunciado en el plazo legal correspondiente. Sin embargo, para el Tribunal Supremo, esas declaraciones no encajan en las causales de apartamiento establecidas en los códigos judiciales. Fuentes cercanas sostienen que Lorenzetti no anticipó una postura particular ni una opinión definitiva sobre el fallo vinculado a Cristina Kirchner.

¿Cuándo fallará la Corte en la causa Vialidad?

Hasta ahora, la Corte no ha establecido plazos para resolver. La única acción concreta fue la presentación del recurso extraordinario denegado por el fiscal Mario Villar, que busca agravar la condena de Cristina Kirchner de 6 a 12 años de prisión, incorporando la figura de asociación ilícita. La Procuración Interina, a través de Eduardo Casal, emitió un dictamen favorable, y desde entonces el recurso se encuentra en análisis en la Secretaría Judicial, sin que aún haya sido distribuido a las vocalías.

Las fuentes no precisan cuándo se emitirá el fallo, ni si será antes o después de las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina confirmó su intención de postularse como candidata a diputada. Se recomienda estar atentos a las reuniones de acuerdo que se realizarán en los próximos días, comenzando por la prevista para el martes 10 de mayo a las 10 de la mañana.

El «día D» sería el 19 de julio, fecha límite para el cierre de listas en territorio bonaerense. Ese día, Cristina Kirchner deberá definir su candidatura. La fecha coincide con el inicio de la feria judicial de invierno, que se extenderá del 21 de julio al 1° de agosto, período en el cual la Corte funciona con jueces de turno. Si no hay una resolución en las próximas seis semanas, la decisión quedará para los acuerdos posteriores al receso judicial.