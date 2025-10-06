«Rayito» ganó el Concurso de Crianza del Ternero

El Centro de Educación Complementario (CEC) N° 802 «Rayuela» celebró en la 128° Expo Rural de 9 de Julio gracias a «Rayito», que se alzó con el primer premio del tradicional Concurso Crianza del Ternero, llevándose la suma de $700.000.

Siete instituciones educativas se sumaron al desafío, que consistió en el cuidado de un ternero desde la primera semana de agosto. Seis de las escuelas eran rurales y de localidades aledañas, y una de la ciudad:

CEC N° 802 Rayuela (Ciudad)

N° 16 “Manuel Estrada” (Morea)

N° 9 Bme. Mitre (La Blanqueada)

N° 22 “Remedios Escaladas de San Martin” (12 de Octubre)

N° 6 “Arturo Yeomans” (Norumbega)

N° 53 “Jorge Corbett” (Corbett)

N° 10 “Guillermo Brown” (Dennehy)

El jurado, integrado por directivos de la Sociedad Rural, de la Inspección Distrital y médicos veterinarios, evaluó aspectos clave como la carpeta de seguimiento, el nombre y la mansedumbre del animal. Durante el evento, se mencionó que la emergencia hídrica en el distrito limitó la participación de algunas escuelas.

Podio del Concurso Crianza del Ternero:

1. «Rayito» (CEC N° 802 Rayuela): $700.000

2. «Flojito» (N° 9 Bme. Mitre – La Blanqueada): $500.000

3. «Chakka Chiyara» (N° 6 Artruo Yeomans – Norumbega): $300.000