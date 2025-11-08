Ratifican denuncia contra la jueza Valinoti

En el día de ayer, se llevó a cabo una audiencia ante la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, en la cual los vecinos Luis Moos y Sol Ormaechea ratificaron la denuncia presentada contra la Jueza de Faltas de Nueve de Julio, María Florencia Valinoti, titular del Juzgado de Faltas N° 1.

Durante el acto, los denunciantes confirmaron los términos de la presentación original, en la que acusan a Valinoti de continuar ejerciendo sus funciones pese a tener una condena penal firme dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 3 del mismo departamento judicial. Según sostuvieron, esta situación “atenta contra la confianza pública y genera descreimiento en la justicia local”. La diligencia fue presidida por los camaristas Humberto Valle y Héctor Baltar, con la actuación de la auxiliar letrada María Trinidad Gallo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 24 del Código de Faltas.

Fuentes judiciales consultadas informaron que el expediente seguirá su curso conforme a los procedimientos previstos y que en los próximos días podrían definirse los pasos a seguir.