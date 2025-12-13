Racing y Estudiantes definen la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes protagonizan la final del Torneo Clausura este sábado desde las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El árbitro designado para el encuentro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Los equipos se enfrentaron en 11 oportunidades en instancias mano a mano: la «Academia» se impuso en 7 encuentros o series, mientras que el «Pincha» ganó 4.

De todas maneras, la única final entre ambos quedó para el club de La Plata: jugaron por la final del Metropolitano 1967 con triunfo del «León».

Cómo llegan los equipos a la definición

La «Academia» viene de vencer a Boca por 1-0 en la semifinal disputada en La Bombonera y con la buena noticia del regreso al gol de Maravilla Martínez. Para este partido, Gustavo Costas recuperará a Gastón Martirena y Santiago Sosa, quienes cumplieron sus respectivas fechas de sanción por expulsión.

El «Pincha», por su parte, clasificó a la final tras vencer por 1-0 a Gimnasia en El Bosque y en una nueva edición del clásico platense. El equipo de Eduardo Domínguez recupera a Guido Carrillo para el partido decisivo tras cumplir las cuatro fechas de suspensión.

Las posibles formaciones de los equipos

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.