Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

RACING llegó anoche a Río de Janeiro para disputar este miércoles la ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores ante Flamengo.

La Academia tuvo, como no podía ser de otra manera, el recibimiento de los hinchas que coparán las tribunas del mítico estadio Maracaná, donde se jugará el choque desde las 21.30 con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Gustavo Costas tiene algunas dudas: quién acompaña a Maravilla Martínez y Solari en el ataque y el estado de Gabriel Rojas, que quiere jugar pero se desgarró hace 11 días.

El propio delantero deberá cuidarse para no recibir una amonestación que lo sacaría de la revancha del próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

Además de Maravilla Martínez, Gabriel Rojas, Gastón Martirena y Agustín Almendra están al límite con las tarjetas.

Flamengo y todas sus figuras vienen de vencer a Palmeiras y cortarse en la cima del Brasileirao. Racing no tendrá compromiso el fin de semana, ya que no hay fecha del fútbol argentino por las elecciones.

El probable 11 de Racing será: Cambeses; Martirena, Colombo, Sosa, Rojo y Rojas; Alemendra y Nardoni; Solari, Conechny y Maravilla Martínez.