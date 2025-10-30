Racing no pudo aprovechar el hombre de más, empató con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

RACING empató 0-0 con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y se despidió de la Copa Libertadores en semifinales tras la derrota 1-0 en la ida. El Mengao definirá el título contra el vencedor de Palmeiras – Liga de Quito, serie que tiene a los ecuatorianos 3-0 arriba.

El conjunto brasileño, que se demoró en su llegada al estadio y obligó a que se retrase el inicio del encuentro, también presenta dos variantes: Léo Ortiz por Danilo y Gonzalo Plata por Pedro.

El partido comenzó con buen ritmo y con grandes atajadas, una por lado. A los 11 minutos, Mura envió un centro al segundo palo, Conechny conectó de cabeza y Rossi, pese al pique previo, logró enviar la pelota al córner.

El Mengao respondió a puro toque. Carrascal filtró para De Arrascaeta, que con un pase rasante encontró la llegada de Varela, pero Cambeses se recuperó a tiempo y con su cuerpo evitó la caída de su arco.

Apenas superada la media hora inicial, Flamengo recuperó en el mediocampo y De Arrascaeta comenzó una apilada hasta quedar cara a cara con Cambeses: el 25 de la Academia no se achicó, salió a atorarlo y con el rostro le tapó el gol.

A los 10 minutos del complemento, el encuentro se rompió con la polémica expulsión de Gonzalo Plata. El ecuatoriano le pegó un manotazo en la pierna a Marcos Rojo cuando este intentaba levantarlo del césped, el juez de línea observó todo y Maza le mostró la roja al delantero del Mengao.

El árbitro chileno volvió a quedar bajo la lupa tras echar a Rojo por un supuesto codazo al saltar en disputa de la pelota, pero el VAR lo convocó a revisar la acción, corrigió al observar un choque de cabezas y el zaguero de la Academia se salvó de la roja.

A los 91′, el ingresado Luciano Vietto tuvo el gol del triunfo tras controlar con el muslo y desfundar una volea, pero Rossi, nuevamente Rossi, a puro reflejo evitó la victoria de Racing.