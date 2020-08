¿Qué planes tenés? (Parte II)

(Por Lic. Hugo Merlo)

Tal como dijimos antes, se llegó a un acuerdo con los bonistas. Era cuestión de plata, ni condiciones ni plazos, solo cuestión de plata para solucionar el conflicto. Ahora, despejado el panorama, recordemos que la parte de deuda con los bonistas era el 30%, de la deuda pública.

El arreglo fue más importante por lo que evitó que por lo que logró.

Ahora viene negociar la deuda con el FMI y la parte local se solucionó mediante un acuerdo en el congreso.

El arreglo de la deuda con el Fondo no será fácil, porque siempre pregunta cómo vas a hacer para pagar y te sugiere alguna política o planes.

El ministerio de la Producción, según su titular Lic. KULFAS, están diseñando una “batería” de unas 60 medidas, para reactivar la economía. Por lo que se tienen que ver con la reactivación de la demanda. Me permito dos comentarios, es imposible que esa cantidad de medidas no se anulen unas con otras (lo de siempre es ir a los síntomas y no al problema), las va anunciar el presidente y, espero equivocarme, lo veremos la semana que viene. En segundo lugar medidas que impacten en la demanda, sin una reforma laboral en una economía con un 50 % de informalidad, y mientras el empresario PYME no tenga expectativas positivas, seguirá contratando en la informalidad.

Además, en pos de terminar con el déficit, un empleado informal recibe asistencia social y no hay ingresos fiscales. El 64 % del gasto en el presupuesto es seguridad social.

También está funcionando el Gabinete Temático. Este consta de cuatro gabinetes de análisis económico, Comercio Exterior, Gabinete Federal (para tratar con los Gobernadores sobre el tema de impuesto y Economías Regionales) Gabinete de Ciudadanía y Gabinete de Planificación Urbana.

Todos los esfuerzos desperdigados, pero sin plan. Y lo que es necesario en este momento es marcar un camino y administrar los esfuerzos, porque de otra manera se anularán los resultados de las herramientas utilizadas.

Seguiremos comentando las políticas macro y además abriremos una ventana hacia el desarrollo local, y la posibilidad de hacer una política de crecimiento endógeno para nuestra ciudad. Tema que debe permanecer siempre en agenda.