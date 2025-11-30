Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este domingo en el GP de Qatar

La Fórmula 1 está en su recta final con la realización de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi con la incógnita puesta en un caliente cierre de campeonato entre tres candidatos por el máximo cetro a nivel pilotos de la categoría reina del automovilismo. Este fin de domingo puede quedar todo resuelto antes de llegar a los Emiratos Árabes Unidos, aunque deben darse una serie de resultados para entregarle el trofeo a Lando Norris.

El hombre de McLaren comenzó el año en la cima, pero cedió el liderazgo a mitad del curso y se lo arrebató en el tramo final a su compañero de equipo, Oscar Piastri. En la actualidad, mira a todos desde lo más alto con 396 puntos frente a las 374 unidades recolectadas por Piastri y con 371 se ubica el vigente tetracampeón mundial, Max Verstappen.

En la carrera de este domingo habrá 25 puntos en juego. Las variables de Lando Norris para gritar campeón en lo que resta del calendario no son muchas. Primero debe irse de Qatar con 26 unidades de diferencia, al menos sobre Piastri ya que hasta este momento ambos igualan con siete triunfos en el año. Si se va del Circuito Internacional de Lusail con 25 tantos y por más que tenga una victoria más que el australiano, éste quedará con una última chance matemática en la última fecha: ganar la carrera y por ende los 25 puntos en Abu Dhabi y esperar que el inglés no coseche nada.

Si el británico no quiere depender de los demás, el número mágico a alcanzar son 422 puntos, ya que esa cantidad lo haría insuperable para sus competidores directos, tanto Piastri como Verstappen en la pelea por las 25 unidades que restarán por disputarse en Abu Dhabi.

Si se llega a producir un escenario de igualdad en puntos terminada la carrera en Abu Dhabi, el primer criterio para desempatar la contienda radica en las victorias de cada uno, un ítem que mantiene igualado a Norris con Piastri (7), mientras que Verstappen pide permiso con 6 triunfos en el año. Si persiste la paridad, se evaluará la cantidad de segundos o terceros lugares y así sucesivamente hasta dar con el máximo registro.

Este domingo, Piastri largará primero en la carrera principal. Norris partirá desde la segunda colocación y Verstappen lo hará desde el tercer lugar, lo que anuncia un comienzo de alto voltaje. Cabe recordar que el oceánico no aceptó el pedido de McLaren de ayudar al británico en la definición por el título.

¿Y Verstappen? El neerlandés de 28 años dependerá que este domingo Norris no sume puntos y los mismo Piastri (o lo menos posible) y que él pueda cantar victoria este en Lusail. El de Red Bull precisa llegar a Abu Dhabi con una diferencia de 25 puntos (o menos) y la hipotética victoria en Qatar le permitiría alcanzar las siete que ya tienen los corredores de McLaren.

Vale remarcar que McLaren ya se aseguró el campeonato de constructores por segundo año consecutivo, pero en esta oportunidad lo hizo con una tremenda holgura: se quedó con el honor a falta de seis fechas para el final. Desde esa consagración en Singapur, Max Verstappen sumó 98 puntos frente a los 82 de Norris y los 38 de Piastri, una producción que le permitió mantener su ilusión del pentacampeonato.

Los dos pilotos del team británico vienen de ser descalificados al término del Gran Premio de Las Vegas por una infracción técnica en sus monoplazas y, de esta manera, Lando Norris no pudo sumar las 18 unidades equivalentes a su segundo lugar (Verstappen ganó la carrera) y lo mismo pasó con las 12 unidades de Oscar Piastri con su cuarta ubicación.