¿Qué hacen los hombres más ricos con el dinero?

(por Gonzalo Merlo)

Conoce la idea que tienen los millonarios sobre el dinero y de que los ha ayudado a construir y crecer su fortuna.

Las personas millonarias alrededor del mundo piensan y actúan de manera diferente. Algunos de estos empresarios poderosos tuvieron que forjar su fortuna de la nada y ahora deben dedicarse a incrementarla y mantenerla.

¿Quieres imitarlos? Estas son algunas cosas que los ricos saben sobre el dinero.

1. Dinero = libertad

Kevin O’Leary, el famoso hombre de negocios una vez dijo que tener dinero da libertad. No hay que confundirnos. El dinero no puede comprar la libertad, pero tener lo suficiente para no solo cubrir las necesidades básicas de tus seres queridos, como casa y comida, te da la oportunidad de elegir qué quieres hacer, cuando lo quieras hacer.

¿Estás harto de tu jefe y tu trabajo? Tendrías la libertad de renunciar cuando quisieras, lo que hace que cualquier empleo sea más llevadero. ¿Quieres irte de vacaciones a Hawái? No hay problema, podrías elegir cuántas horas y qué días trabajar. ¿Quieres abrir una nueva empresa? Tendrías los medios y los contactos para perseguir tus sueños. ¿Y si te enfermas? Podrías pagar a los mejores médicos.

2. Buscan inversiones todos los días

Los ricos siempre están pensando en el futuro, por eso siempre están buscando oportunidades de inversión. Ya sea que su hijo les platique de la nueva red social que se está haciendo popular o un nuevo producto en el supermercado que está llamando la atención, los millonarios saben detectar maneras de incrementar su riqueza en cualquier lado. Siempre escuchan, aunque no les guste lo que se les dice de una inversión.

3. Se alejan de las inversiones complejas

Los ricos no se acercan a inversiones complicadas como fondos de cobertura o valores respaldados por hipotecas. ¿La razón? Porque este tipo de operaciones tienen grandes problemas como no tener el control de los riesgos que pueden presentarse. Los millonarios saben lo que es pagar grandes multas y este tipo de inversiones suelen ser compradas por personas que realmente no las entienden. Si los ricos no comprenden una operación, simplemente no se involucran.

4. No gastar es lo mismo que hacer dinero

No significa que debas volverte tacaño y controlar cada centavo que te llega. Es entender que si haces sacrificios en un área, tendrás dinero para invertir en otra. Por ejemplo, si tienes que viajar y tus boletos de primera clase cuestan muy caro, ¿crees que puedes recortar el gasto si te vas en clase ejecutiva? Puede que solo te ahorres unos pesos, pero ese dinero puede ser utilizado en activos que te generen más capital. El dinero que pones a trabajar, es dinero que no tienes que volver a ganar.

5. Invierte en activos inteligentes

Los ricos mantienen su fortuna no gastando todos sus fondos en ropa o vehículos de lujo. Más bien lo invierten en activos que tienen el potencial de incrementar su valor y producir ganancia. Esto incluye dinero en efectivo, inversiones en acciones y bonos, y los bienes raíces.

6. No pongas todos los huevos en una sola canasta

Las personas millonarias JAMÁS ponen todo su dinero en una sola inversión. Es importante tener un portafolio diversificado que incluya una variedad de inversiones, acciones, bonos y fondos mutuos. Tu cartera también podría incluir inversiones de negocios, bienes inmuebles y objetos de colección.

7. No vales por lo que tienes

Estas personas exitosas están bien conscientes de que el dinero no puede comprarles amor, respeto, amigos o felicidad. Saben que su valor propio no puede ser determinado por su éxito financiero. ¿Quién crees que vale más, el ermitaño con mil millones de dólares o el hombre que ama a su esposa, pasa tiempo de calidad con sus hijos, tiene amistades de calidad y que dona su tiempo a los demás?