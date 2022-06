¿Qué es el bloqueo emocional?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Procesar nuestras emociones es clave para nuestra salud y bienestar. Si no lo hacemos, podemos quedar atrapados en un bloqueo emocional. ¿Qué es? Es un mecanismo de defensa bastante habitual. En un primer momento es de utilidad, nos permite afrontar situaciones difíciles de una manera progresiva. Pero si se sostiene en el tiempo, o se utiliza de manera frecuente, va a ser fuente de problemas emocionales.

La ansiedad suele aparecer cuando hay bloqueos emocionales, para señalarnos que algo no anda bien por dentro y debemos atender. La ansiedad no es el problema, sino el síntoma que indica algo mucho más profundo.

Cuando las emociones no fluyen, (barrera que nos ponemos para protegernos), encarcelamos nuestras emociones, y son ellas el motor que nos mueve. Por eso, si se sostiene en el tiempo, podemos sentirnos paralizados y con sensación de no controlar nuestra vida.

Un bloqueo surge, inicialmente, ante una situación que nos desborda a nivel emocional. Algún tipo de experiencia traumática, la muerte de un ser querido, una ruptura, un despido. Hay cambios en el ciclo vital, para los que no estamos preparados (por ejemplo, el paso a la vida adulta, la maternidad, jubilación).

Su función inicial es desconectar las emociones y amortiguar el dolor, la angustia o el miedo que produce esa situación. En éste contexto, el bloqueo es útil. Nos protege para que vayamos afrontando poco a poco. El problema viene cuando nos quedamos como “anestesiados” más tiempo del necesario; las emociones no se liberan y empieza a afectar nuestra vida. Se evitan discusiones, no se toman decisiones, nos sentimos agotados, no nos preocupamos por cosas que son importantes, estamos apáticos y desmotivados, y puede surgir la ansiedad como señal de alarma.

Darle espacio a las emociones, transitarlas y escucharlas es fundamental para sentirnos plenos. En el caso que te esté costando atravesarlas solo/a, podes pedir ayuda para sacarle el mayor provecho.

