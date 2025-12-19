El Municipio de Bragado se encuentra actualmente en una etapa crítica respecto a la gestión de sus residuos sólidos urbanos, impulsada por recientes iniciativas legislativas que buscan dar una solución definitiva a un problema ambiental de más de cincuenta años. Durante diciembre de 2025, se han presentado proyectos de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante para declarar la Emergencia Ambiental en todo el partido, con el objetivo principal de ejecutar el cierre definitivo y la erradicación del basural a cielo abierto.

La propuesta legislativa más reciente, presentada por la concejal Daniela Monzón (LLA), establece un plazo de 24 meses para la emergencia ambiental, facultando al Departamento Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias y realizar contrataciones directas para obras de saneamiento. El plan de acción se estructura sobre la puesta en pleno funcionamiento y el fortalecimiento de la planta de separación y reciclado, la cual ha sufrido periodos de inactividad que agravaron la acumulación de desechos en el predio principal.

Bragado: Proyecto para cerrar el basural

El proyecto, contempla además un componente social mediante la formalización y protección sanitaria de los recuperadores urbanos que operan en la zona. Asimismo, se prevé la implementación de medidas de seguridad rigurosas en el predio, que incluyen el cercado perimetral, vigilancia permanente y sistemas de monitoreo para evitar el ingreso de personas no autorizadas y prevenir incendios intencionales, un problema recurrente que afecta la calidad del aire en la ciudad.

Para garantizar la transparencia y el seguimiento del proceso, el Departamento Ejecutivo deberá enviar informes mensuales al Concejo Deliberante detallando los avances en la remediación del sitio. Esta estrategia integral busca transformar la gestión actual en un sistema sustentable que incluya la separación en origen, la recolección diferenciada y el cumplimiento de las normativas provinciales vigentes sobre disposición final de residuos.