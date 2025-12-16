Provincia adapta tarifa social desde 2026

La Provincia de Buenos Aires anunció una serie de cambios en el otorgamiento de la tarifa social de energía para amortiguar las modificaicones que el gobierno de Javier Milei realizará desde enero de 2026 en materia de subsidios a la energía.

Según explicó el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el fin es “mejorar los criterios de inclusión y exclusión” del sistema de tarifa social y readaptarse a la nueva segmentación de los usuarios planteada por la Secretaría de Energía de la Nación.

El funcionario de Axel Kicillof indicó que la provincia se enfocó en dos modificaciones para mitigar el efecto de los nuevos criterios nacionales y proteger a los sectores más vulnerables.

La provincia cortará casi 80 mil subsidios en barrios cerrados

Uno de los puntos centrales será la eliminación de la tarifa social para unas 79 mil usuarios de residencias ubicadas en barrios cerrados indicaron desde Provincia.

Los beneficiarios que aún percibirán el beneficio fueron identificados a partir de un trabajo conjunto entre ARBA y el ministerio de Economía bonaerense.

Del total, unos 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires y se encuentran bajo la órbita de Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, y están regulados por el OCEBA.

“Se van a eliminar las tarifas sociales a todas las residencias que están en barrios cerrados” aseguró Carlos Bianco.

Siguen los subsidios a usuarios de bajos ingresos

El segundo punto está vinculado con la nueva segmentación que implementará el gobierno nacional.

Hasta el momento, la segmentación incluía a tres grupos de usuarios: N1, de altos ingresos sin ningún tipo de subsidio, N2, de bajos ingresos con un subsidio del 65% hasta cierto nivel de consumo y en N3, de ingresos medios, con un subsidio del 50% hasta un umbral de gasto.

Los cambios nacionales quitarán la categoría N3 y únicamente dejarán dos tipificaciones: Hogares sin subsidio, compuesta por usuarios con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán descuentos y hogares con subsidio, que serán aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales y que engloba a usuarios N2 y N3 (tendrán un subsidio al consumo de hasta 300 kWh por mes en los meses de mayor demanda y e hasta 150 kWh en periodos de clima templado.

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Gobierno provincial, con el sistema aún vigente la provincia actuaba de modo espejado para las empresas y cooperativas reguladas por el OCEBA

Es decir, existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Para el caso de los afectados por los cambios de Nación, la quita será contenida por la provincia: “los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial siempre que se anoten en la web del OCEBA” señaló Bianco.(Infocielo)