Postales de un almuerzo incómodo

Por Juan Manuel Jara

Fue un almuerzo inaugural incómodo, como la misma edición 2025 de la expo Rural local. Lo que se vivió en la mesa principal fue un compendio de miradas cruzadas, bocados atragantados, facturas adeudadas y varios “cuanto falta para irme de acá”. Ahí, en esa mesa, confluían las miradas de todos los presentes en almuerzo. Una mesa con presencias por protocolo más que por voluntad propia: Estaba incómoda Gentile, incómodo Hugo Enríquez, Presidente de la Rural. La intendente estuvo flanqueada por Cecilia Fussari, de Producción y, llamativamente, por un silencioso Juan Pablo Boufflet, quien según cuentan testigos, abrió la boca solo para disfrutar del menú. En silencio y sin participación. Inentendible su presencia ya que, supuestamente, está de licencia, la misma que, tambien supuestamente, estaba el lunes pasado. Y la pregunta obligada: pero entonces, está para el asado y no para enfrentar a los productores en una protesta? Otro sin sentido. En esa misma mesa también estaban el enviado de Carbap, el delegado de Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comerico, la filial local de Federación Agraria Argentina, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y el Concejo Deliberante. Hubo mucho cruce de miradas a lo largo de la obligada convivencia gastronómica y más de un comentario dicho en una punta de la mesa de tal forma que lo escuchasen en la otra.

Los discuros estuvieron anclados y encorsetados en las posiciones y necesidades políticas. Livianito el de Hugo Enríquez, con lo esperable discursivamente desde la entidad, que igualmente en unos pasajes tiró un par de palitos a la gestión, pero lo más políticamente correcto posible, pegándole en a la Nación y a la gobernación principalmente, pero obviando que es justamente la provincia quien comanda desde septiembre la mesa de trabajo mancomunado y gran parte de la maquinaria que hoy está en el Partido y que fue llegando antes de septiembre, la envió la gobernación o fue quien puso la plata para varias reparaciones. Por el contrario, a su turno, Maria José Gentile reforzó una y otro vez todo lo que la gobernación manda y hace por 9 de Julio en esta crísis hídrica. Gracias Axel! No son pocos los que ya notan un acercamiento cada vez más marcado a Kicillof. De hecho, no estuvo el lunes pasado el de la otrtesta por ir a un acto secundario con el gobernador en Luján mientras le prendian gomas en la puerta del Municipio. Será cierto que, en el medio de los cierres de listas de julio pasado, cuando no sabía si encontraba palenque político para rascarse, se la escuchó decir: “Decí que aun está muy vinculado a Cristina, que si no fuera asi, me iba con Kicillof”. Podrá convertirse realmente en una “Axelita”? A su favor, los propios le han soltado las manos, asi que tendría via libre. Con el último bocado,

Una expo rural cortada por la lluvia, como para que nadie olvidase que la situación gravisima de miles de nuevejuliensese de la ruralidad no estaba para festejos o celebraciones por más tradición o calendario.