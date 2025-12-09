Por la octava, Naón y Quiroga firmaron las goleadas

Un nuevo fin de semana largo que cerró la octava fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Naón le hizo siete a Agustín Álvarez que no levanta cabeza, Quiroga se anotó con 5 contra Atlético. San Martín hizo lo suyo y marcha primero.

La fecha que había comenzado la semana pasada pero que la lluvia interrumpió su continuidad, se terminó de jugar este lunes. San Martín con 20 unidades es el primero del campeonato, le ganó 2-1 a La Niña como visitante.

Naón de visitante le marcó 7 goles a Agustín Álvarez, que quedó último del campeonato. El CAN se ubicó segundo, a 18 y sacó diferencia con respecto a los terceros. Once Tigres, Atlético y French con 14 puntos quedaron, por ahora, mirando desde un escalón abajo.

Once Tigres le ganó a French el viernes para arrimarse, Quiroga dio uno de los resultados de la fecha al vencer 5-2 a Atlético. Libertad y El Fortín empataron 1-1, mismo resultado que Patricios y San Agustín.