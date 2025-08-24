Por la cuarta fecha del Ascenso, Dudignac recibe a 18 de Octubre en un duelo de candidatos

En un domingo soleado, se pondrá en marcha la cuarta fecha del Torneo de Ascenso Nuevejuliense que tiene como partido principal a dos invictos del torneo: Dudignac y 18 de Octubre. También jugarán 12 de Octubre contra Unión Dennehy y Compañía ante Defensores de la Boca.

Dudignac arrancó firme de la mano de Bruno Barbutti con tres partidos ganados sobre tres jugados. Viene de vencer a Defensores de la Boca y se presenta como uno de los candidatos. En frente estará el sólido 18 de Octubre de «Puntita» García que quedó libre pero ganó sus primeros dos partidos.

12 de Octubre, el otro invicto del campeonato con dos partidos ganados, quiere aprovechar y sumarse a la punta. Va a recibir a Unión Dennehy de Tomás Fons, que por ahora, sumó un punto solo.

En el último partido, jugarán dos que necesitan ganar para salir del fondo e ilusionarse: en Patricios, Compañía jugará ante Defensores de la Boca.