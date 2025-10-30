Politicos en la Justicia: Sobreseimientos, ratificaciones y condenas

La Corte Suprema de Justicia brindó un importante respaldo político y judicial a figuras cercanas al oficialismo libertario, al ratificar el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Además, el tribunal también desestimó varios recursos vinculados a casos de funcionarios del gobierno de Javier Milei, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, mientras que en otro fallo determinó la inhabilitación perpetua del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. El fallo del máximo tribunal se produjo en la primera reunión de acuerdos post-electorales y confirmó la tendencia de la Corte a emitir decisiones que parecen alinearse con los intereses del oficialismo.

En su primera reunión luego de las elecciones legislativas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron en conjunto el futuro de varios casos judiciales de alto perfil, siendo uno de los más significativos el que involucraba al expresidente Mauricio Macri. La Corte ratificó el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, un caso que había generado gran revuelo tras las denuncias de espionaje ilegal por parte de la ex Agencia Federal de Inteligencia durante la administración macrista. La Corte desestimó los recursos interpuestos por los querellantes, lo que dejó firme la decisión judicial que exculpó a Macri y a los exfuncionarios de su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

A la par de esta decisión, la Corte también dejó firme el sobreseimiento de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, dos figuras clave del gabinete de Milei, a quienes se les habían presentado denuncias por presunta defraudación y abuso de autoridad. En estos casos, los magistrados usaron un recurso procesal técnico (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial) para desestimar las quejas sin necesidad de explicar detalladamente sus fundamentos. Este fallo se considera un guiño a los funcionarios del nuevo gobierno.

Por otro lado, la Corte también ratificó la inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En un fallo relacionado con su conducta durante la gestión de Papel Prensa y su uso de fondos públicos para adquirir elementos para una campaña contra el diario Clarín, la Corte ratificó la sanción que lo inhabilita de manera definitiva para ocupar cargos públicos.

En lo que respecta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte rechazó una serie de recursos presentados por su defensa en varios casos judiciales, entre ellos la causa Vialidad y el atentado de 2022. De esta forma, se ratificaron varias condenas y medidas que complican aún más el panorama judicial de la expresidenta.

La reunión de la Corte no solo fue un episodio judicial relevante, sino también un indicio de la relación cada vez más estrecha entre el Poder Judicial y la política, que parece alinearse con las dinámicas de poder establecidas tras el triunfo electoral de Javier Milei.