Pintoresco: Liam Gallagher retó a su público por hacer lío

Será la edad, será un signo de los tiempos que ha posibilitado también que deje sus disputas fraternales de lado y la reunión de Oasis se haya vuelto una realidad, o quizás hoy es más conciente del fanatismo que provoca entre su público, lo cierto que Liam Gallagher retó fuertemente a su público a raíz de un incidente que ocurrió con una fan en una de sus presentaciones en Wembley. Qué pasó?

Era usual que en cada presentación de la banda de Manchester, el cantante solía ofrendar a la público sus maracas o la pandereta. Pero este ritual ultimamente generó comportamientos violentos por parte de los fanáticos, llegando a golpes, empujones y rasguños. En una de las fechas en el estadio de Wembley, una mujer de 41 años fue la afortunada al quedarse con las maracas lanzadas por el cantante. La alegria le duró poco. Un par hombres del público se le abalazó para quitarle la preciada ofrenda, cosa que lograron concretar dejando a la mujer con raspones en las muñecas.

A raíz de este tipo de situaciónes, la banda decidió cortar por lo sano para evitar nuevos incidentes entre su público. Y fue en el recital en el Murrayfield de Edimburgo donde Liam retó a sus fanáticos. Claro, lo hizo fiel a su estilo. “Ya no puedo tirarles mis maracas ni mi pandereta, me han advertido que no lo haga”, le dijo Liam a la multitud. “Me dijeron ya no haga esas tonterías, porque ustedes no saben comportarse”. Y terminó diciendo: “Ustedes siguen pellizcándose las tetas y trándose de las orejas y estupideces de ese tipo, no pueden seguir dándose rodillazos en las bolas”.

Y ya que estaba en modo aleccionador, el cantante de Oasis tambien arremetió contra el Ayuntamiento de la capital escocesa por un informe sobre la seguridad que habia emitido advirtiendo que los fanáticos de la banda estaría “alborotados” e “intoxicados” durante las presentaciones de la banda en esa ciudad. En el primero de los tres shws en Edimburgo, Gallagher Jr les dedicó unas palabritas a las autoridades locales: “A ver, por donde empiezo con los malditos del Ayuntamiento. El dinero que vamos a dejar, se lo van a repartir entre sus coelgas pajeros y feos? Todavia espero una puta disculpa!!”.