Pinchó en los penales: Estudiantes quedó eliminado ante Flamengo, que chocará con Racing

Estudiantes estuvo a la altura en Uno pero cayó por penales ante FLAMENGO, por la vuelta de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores.

El Pincha se impuso 1-0 con un golazo de Gastón Benedetti, niveló la derrota por 2-1 que sufrió en el Maracaná y dejó el global igualado en 2.

Si bien Flamengo tuvo las más claras en el pie izquierdo de Saúl, Estudiantes pegó primero. El Pincha se fue al descanso arriba en el marcador gracias a un bombazo del Vasquito, que le voló el arco a Agustín Rossi.

En el complemento Gastón Benedetti volvió a convertir un golazo, aunque no subió al marcador por una posición adelantada milimétrica luego de la peinada de Guido Carrillo.

La historia se definió en los penales y allí Agustín Rossi se lució: el ex arquero de Boca le detuvo los tiros al Vasquito y a Santiago Ascacíbar.

Flamengo tuvo pleno de aciertos en sus disparos y se metió en las semifinales de la Conmebol Libertadores, donde lo espera Racing.

La ida será en el estadio Maracaná, mientras que la revancha se disputará en el Cilindro. Del otro lado del cuadro se medirán Palmeiras ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.