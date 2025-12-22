Petrecca reunió al PRO de la Cuarta

El sábado 20 de diciembre de 2025, el PRO de la Cuarta Sección Electoral consolidó su estrategia política regional en un encuentro clave encabezado por el intendente de Junín, Pablo Petrecca. La reunión, que funcionó como cierre de un año marcado por la reconfiguración de alianzas, ratificó la decisión del espacio de mantener una identidad propia y territorial frente al avance de otras fuerzas nacionales en el territorio bonaerense.

Durante la jornada, Petrecca, principal referente del partido en la sección, realizó un balance de gestión y reafirmó su intención de proyectar el «modelo Junín» hacia la provincia de Buenos Aires. El encuentro sirvió para fortalecer la estructura de la lista «Somos Junín», una plataforma que ha permitido al PRO local conservar su autonomía y liderazgo en el distrito más importante de la sección, evitando una fusión sin condiciones con estructuras externas.

Los temas centrales de la agenda política incluyeron la necesidad de reactivar obras de infraestructura críticas para la región, como el paso bajo nivel, y la consolidación de un esquema de trabajo conjunto con otros jefes comunales de la zona, como María José Gentile de 9 de Julio. Los dirigentes coincidieron en que la fortaleza del PRO reside en su poder territorial y en la capacidad de gestión de sus intendentes, quienes buscan garantizar reglas claras y seguridad jurídica para el desarrollo productivo del interior bonaerense.

El cónclave en Junín también funcionó como un mensaje de unidad interna de cara al ciclo legislativo 2026. Con el apoyo de figuras nacionales como Cristian Ritondo y Diego Santilli, el PRO de la Cuarta Sección cerró el año ratificando que el mando de las decisiones locales permanecerá bajo la órbita de los intendentes, priorizando el diálogo con sectores moderados y la defensa de los intereses regionales en la Legislatura provincial.