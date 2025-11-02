Pergolini vuelve a la Rock & Pop

Mario Pergolini regresa a Rock & Pop después de 14 años para conducir una edición especial del «Ranking Rock & Pop» en el marco de la celebración por los 40 años de la emisora. Será este domingo 2 de noviembre desde las 10 de la mañana.

El programa será un repaso de las 40 canciones más votadas por los oyentes a lo largo de las cuatro décadas de la radio, incluyendo tanto clásicos como hits más recientes.

No será solo un conteo de hits, sino que buscará contar la historia de Rock & Pop y de sus oyentes a través de la música, anécdotas, recuerdos y la mística del histórico Ranking.

Pergolini, al igual que Lalo Mir, Bobby Flores, Juan Di Natale, Eduardo de la Puente, Elizabeth Vernaci, el “Ruso” Verea, entre tantos otros, fue una figura emblemática de la emisora, donde lideró ciclos icónicos como «¿Cuál Es?» y el propio Ranking, marcando un hito en la radiofonía argentina.

Su regreso se produce 14 años, después de su última aparición en la Rock & Pop (en 2011 se fue para crear Vorterix), generando gran expectativa y emoción en los oyentes históricos y en las nuevas generaciones. Podrá escucharse a traves de FM 95.9 en Buenos Aires y on line por el sitio web y plataformas oficiales de Rock & Pop.