Pedro Marra: «Al Tejar lo inundó Boufflet»

El productor Pedro Marra exteriorizó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su punto de vista sobre el desplazamiento de maquinaria para trabajar en los caminos rurales luego de la visita de la ministra Bullrich.

Sus primeros conceptos fueron preguntarse “¿quién va a manejar estas obras? ¿quién va a llevar adelante estos trabajos en 9 de Julio?”.

También expuso sus dudas sobre el dinero que aportaría la nación “ ¿a dónde va ir toda esa plata? Si va al municipio no la vemos más”.

Impedido de hablar en la reunión del sábado último fue crítico, una vez más de la labor del secretario de Obras y Servicios Públicos Juan Pablo Boufflet, destinario de gran parte de sus quejas: “nos tapó de agua” graficó. “A El Tejar lo inundó Boufflet” amplió. También fue crítico de la gestión del gobernador Kicillof ¿Qué nos dio? Se preguntó Marra, negando ayuda proveniente de la provincia.

Tampoco escapó a sus críticas la intendenta Gentile de quién consideró que no tiene autoridad “ni ella ni Boufflet han tomado dimensión del agua que tiene el partido de 9 de Julio”.