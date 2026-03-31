Pedido de informe sobre impacto de las lluvias

La diputada provincial Silvina Vaccarezza elevó un pedido de informes en la Cámara de Diputados bonaerense para que el Poder Ejecutivo detalle el alcance de los daños provocados por el exceso hídrico. La iniciativa surge tras una serie de tormentas que descargaron acumulados críticos en menos de 48 horas, afectando especialmente a los distritos de Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares. En algunas de estas localidades, los registros superaron los 170 milímetros, una cifra que ha puesto en jaque la infraestructura rural de la región.

La legisladora subrayó que la situación actual no solo compromete la producción agropecuaria, motor económico de la zona, sino que afecta la vida cotidiana de miles de vecinos que dependen de la red vial para acceder a escuelas y centros de salud. Según Vaccarezza, la red de caminos ya presentaba un deterioro previo que se ha visto profundizado por el fenómeno climático, lo que requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades provinciales para garantizar la transitabilidad mínima.

El proyecto presentado busca arrojar luz sobre la capacidad de respuesta del Estado provincial frente a la crisis. Entre los puntos principales, se solicita conocer el inventario de maquinaria vial disponible para la limpieza de canales y la reparación de rutas, así como el estado de ejecución de las obras hidráulicas proyectadas para estas zonas vulnerables. Además, la diputada cuestionó la existencia de una coordinación efectiva con el Estado nacional para paliar las consecuencias de los anegamientos masivos.

A pesar de que los pronósticos meteorológicos sugieren que las condiciones adversas podrían persistir en los próximos días, el foco de la discusión política se centra ahora en la previsión. La legisladora concluyó que la provincia no puede permitirse «correr de atrás» ante problemáticas recurrentes que golpean sistemáticamente al interior bonaerense, exigiendo un plan de asistencia concreto y transparente para los distritos damnificados.