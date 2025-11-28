PBA: Sin quorum, el endeudamiento va a Extraordinarias

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires atraviesa una jornada de alta tensión política. Tras conseguir la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, el oficialismo fracasó en su intento de sesionar para obtener la pieza clave de la agenda económica: la autorización para tomar deuda por 3.035 millones de dólares. El oficialismo no logró reunir el quorum necesario en la sesión de la mañana de hoy, sumando apenas 39 legisladores presentes. Como consecuencia, el debate sobre el Financiamiento ha quedado postergado y se espera un nuevo intento para el próximo martes en el marco de sesiones extraordinarias. El Senado provincial se enfrenta a un panorama similar.

La intensa negociación, que se ha desarrollado durante días, se estancó en dos puntos principales: el reparto de fondos discrecionales para los municipios y la sensible propuesta de ampliar el directorio del Banco Provincia. Estos temas se han convertido en focos de máxima disputa entre los diferentes actores políticos. Para el gobernador Axel Kicillof, la aprobación del endeudamiento es fundamental para la ejecución financiera del Presupuesto recientemente sancionado, y su ausencia dejaría a la administración provincial y a varios intendentes en una compleja situación económica. El fracaso de esta mañana se suma a un revés anterior, cuando el Financiamiento no logró conseguir los dos tercios necesarios en la sesión en que se aprobaron las otras dos leyes.

Desde la oposición, la postura se mantiene firme. La Unión Cívica Radical ha insistido en que «sin fondo para intendentes no hay endeudamiento», mientras que el PRO ha endurecido su postura, alineándose con sectores que rechazan otorgarle margen de maniobra al gobierno provincial.

En paralelo, la disputa por cargos intensifica la negociación. La propuesta de aumentar los miembros del directorio del Banco Provincia a doce ha desatado una competencia feroz por espacios de poder entre massistas, camporistas, intendentes, radicales y macristas. El acuerdo final sobre la deuda depende ahora de un equilibrio político extremadamente frágil que logre satisfacer las demandas de los bloques opositores y las facciones internas del propio oficialismo.