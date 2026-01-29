PBA: Producción de automóviles sufre una caída histórica

La industria automotriz en la provincia de Buenos Aires, el corazón manufacturero de Argentina, ha cerrado un año 2025 marcado por cifras que han encendido las alarmas en el sector privado y en el gobierno provincial. Según datos recientemente difundidos, la fabricación de automóviles en suelo bonaerense experimentó un desplome del 73,4% durante el último año. Este retroceso sitúa a la actividad en uno de sus niveles más críticos de la última década, contrastando drásticamente con la recuperación que muestran otros indicadores de consumo en el país.

El fenómeno presenta una naturaleza paradójica. Mientras que las ventas en concesionarios y los patentamientos de vehículos 0 km mostraron signos de vitalidad a nivel nacional, impulsados por una mayor oferta y el regreso del crédito, la producción local no logró acompañar esta tendencia. El principal factor detrás de esta desconexión es el cambio en la composición del mercado: hoy, seis de cada diez vehículos comercializados en Argentina son de origen importado. Esta mayor apertura comercial ha permitido satisfacer la demanda interna con unidades provenientes del exterior, desplazando a la producción de las plantas ubicadas en distritos clave como General Pacheco o Zárate.

Las causas del desplome no se limitan exclusivamente a la competencia externa. Fuentes del sector señalan que las paradas técnicas prolongadas y la reconfiguración de las líneas de montaje para nuevos proyectos industriales jugaron un papel determinante. Durante el segundo semestre de 2025, varias terminales debieron interrumpir sus actividades para adaptar sus plantas a la fabricación de nuevas versiones de pick-ups y utilitarios, que representan el último refugio de competitividad para la industria local. Sin embargo, estos procesos de transición, sumados a una caída del 10,8% en las exportaciones totales del país, terminaron por profundizar la inactividad fabril.

El impacto de este retroceso se extiende también a la cadena de proveedores. La producción de neumáticos en la provincia, estrechamente ligada a la suerte de las terminales de autos, sufrió una baja cercana al 60%, marcando su peor registro en el último lustro. Este efecto dominó ha puesto bajo presión a miles de puestos de trabajo indirectos en el cordón industrial bonaerense, donde las empresas advierten que la alta carga impositiva sobre las unidades exportadas sigue siendo el principal obstáculo para recuperar los mercados regionales perdidos frente a competidores como México o Brasil.

A pesar del escenario sombrío, las automotrices mantienen una cautelosa esperanza de cara al inicio de 2026. Con la normalización de las nuevas líneas de producción y una inflación que muestra signos de desaceleración, las cámaras empresariales como ADEFA insisten en que la clave para revertir la tendencia reside en reformas estructurales. Para los analistas, el desafío inmediato no es solo vender más autos, sino lograr que las plantas argentinas recuperen el protagonismo en un mercado que, por ahora, parece preferir lo que llega de afuera.