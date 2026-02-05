PBA: «Insuficiente” propuesta salarial en paritarias





Las negociaciones paritarias en la provincia de Buenos Aires han entrado en una fase de incertidumbre tras el rechazo unánime de los gremios a la propuesta de incremento salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof. En una reunión virtual celebrada este jueves, el Ejecutivo provincial ofreció una suba del 2% sobre los haberes de enero, cifra que fue calificada de «irrisoria» frente al actual contexto inflacionario que atraviesa el país.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los principales sindicatos del sector educativo, emitió un comunicado tras el encuentro en el que exigió una convocatoria inmediata a una nueva mesa de diálogo. Según los representantes gremiales, la oferta no solo es incapaz de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores de la educación, sino que profundiza el deterioro del poder adquisitivo frente a las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional.

La tensión se extendió rápidamente a otros sectores de la administración pública. Los gremios estatales, encabezados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también declinaron la misma propuesta porcentual. Desde la dirigencia sindical señalaron que la negociación ha pasado a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, mientras instaron al gobierno provincial a mejorar de manera urgente las condiciones salariales y a avanzar en mesas técnicas pendientes relacionadas con salud, niñez y carrera administrativa.

Por su parte, la administración de Axel Kicillof atribuyó las limitaciones de la oferta al complejo escenario financiero que atraviesa la provincia. El oficialismo bonaerense sostiene que el desfinanciamiento provocado por el recorte de partidas desde el Gobierno Nacional, bajo la gestión de Javier Milei, ha asfixiado las arcas provinciales, limitando el margen de maniobra para otorgar aumentos superiores. Este estancamiento en las conversaciones ocurre a pocas semanas del inicio previsto del ciclo lectivo 2026, lo que genera preocupación entre las familias bonaerenses ante la posibilidad de que el conflicto gremial derive en medidas de fuerza que afecten el normal comienzo de las clases. Se espera que en los próximos días las autoridades provinciales presenten una nueva propuesta que permita destrabar un conflicto que amenaza con escalar.