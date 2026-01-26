PBA: Encarecen los valores de multas de tránsito

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha un nuevo esquema de sanciones viales que promete un impacto significativo en las finanzas de los conductores. Con el inicio del año 2026, la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) ha elevado el costo de las multas de tránsito a niveles récord, alcanzando cifras que, en los casos más graves, superan el millón de pesos.

El sistema de penalidades bonaerense se rige por la UF, una referencia que se ajusta periódicamente y que para este mes de enero se ha situado en torno a los 1.807 pesos. Este incremento automático arrastra consigo el monto de infracciones cotidianas pero peligrosas, como cruzar un semáforo en rojo o conducir utilizando el teléfono celular. Por estas faltas, los infractores podrían enfrentar ahora sanciones que oscilan entre los 180.000 y los 904.000 pesos, dependiendo de la gravedad y los antecedentes.

Desde el gobierno provincial justifican la severidad de estos montos como una herramienta necesaria para la prevención de siniestros viales. Argumentan que el rigor económico busca desalentar conductas que ponen en riesgo la vida, como la falta de uso del cinturón de seguridad o la negativa a presentar la documentación obligatoria. Sin embargo, el techo de las multas es aún más elevado para infracciones consideradas de riesgo extremo, como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol, donde las penas pueden llegar hasta los 1,8 millones de pesos.

Esta actualización se produce en un contexto de revisión constante de los costos operativos y busca reforzar la seguridad en la extensa red de rutas y calles de la provincia. Los conductores cuentan con la posibilidad de verificar su situación particular a través del sistema oficial de infracciones, donde el aumento de los valores ya es una realidad que redefine el costo de la negligencia al volante en territorio bonaerense.