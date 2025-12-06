CARBAP: Duro repudio al endeudamiento

Bajo el título “Cargos para la política, deuda para los bonaerenses”, Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), sacó un fuerte comunicado en el que expresó su “firme repudio a la aprobación —a la madrugada y a espaldas de la sociedad— del endeudamiento bonaerense, acompañado por la ampliación del directorio del BAPRO y la creación de nuevos cargos políticos”.

La entidad ruralista expresó su disconformidad aduciendo que “la forma y el contenido exponen la responsabilidad compartida del oficialismo y de muchos sectores de la oposición que eligieron avalar esta maniobra”.

“El endeudamiento, cercano a los USD 3.700 millones, no se sustentó en un plan claro, transparente, ni orientado al desarrollo provincial, sino en una negociación centrada en cargos y beneficios para la política. En una provincia donde los bonaerenses conviven con rutas destruidas, falta de obras hídricas, escuelas y hospitales en emergencia y servicios públicos colapsados, es inadmisible que los acuerdos legislativos hayan priorizado acomodar nombres antes que resolver problemas estructurales”, expresa el comunicado.

CARBAP sostiene que endeudar a la Provincia solo es sostenible cuando esos recursos se destinan a obras estratégicas, infraestructura y desarrollos que perduren en el tiempo, fácilmente auditables, pero nunca para gastos corrientes ni para ampliar estructuras políticas que no aportan al futuro de la provincia ni a la calidad de vida de su gente. El comunicado cierra con un deseo: “Esperamos que en un futuro la nueva conformación de las legislaturas abandonen esas viejas prácticas que no se animan a contar de frente a la sociedad”.