PBA: Alerta Roja por cianobacterias en varios municipios





Una proliferación sin precedentes de cianobacterias ha cubierto de un verde intenso las costas de ríos y lagunas en la provincia de Buenos Aires, obligando a las autoridades a activar la «alerta roja» en múltiples distritos. El fenómeno, potenciado por el cambio climático y la actividad humana, no solo ha clausurado el uso recreativo de las aguas, sino que amenaza con comprometer el suministro de agua potable para miles de habitantes. El color esmeralda que hoy tiñe las aguas no es un signo de vitalidad, sino una señal de peligro. Las cianobacterias son organismos que, al florecer de manera descontrolada, liberan toxinas capaces de causar desde irritaciones cutáneas y cuadros gastrointestinales graves hasta daños neurológicos y hepáticos en humanos y animales. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia ha emitido advertencias estrictas para localidades que bordean el Río de la Plata y lagunas del interior, donde el contacto con el agua está terminantemente prohibido.



Los expertos coinciden en que esta «tormenta perfecta» es el resultado de una combinación de factores ambientales y estructurales. Por un lado, las olas de calor extremo y la bajante histórica de los ríos han creado el caldo de cultivo ideal: aguas estancadas, cálidas y con mucha luz solar. Por otro lado, la mano del hombre es evidente: el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y el escurrimiento de fertilizantes agrícolas cargados de fósforo y nitrógeno actúan como combustible para estos microorganismos.

En municipios como Ensenada, Berisso y diversas zonas costeras, el desafío ha pasado de lo ambiental a lo logístico. Las plantas potabilizadoras se enfrentan a una presión técnica extrema; filtrar estas toxinas requiere procesos químicos avanzados que no todas las estaciones están preparadas para realizar a gran escala. Esto ha despertado el temor de que la contaminación traspase las barreras de seguridad y llegue, eventualmente, a los hogares.

El cinturón de riesgo se extiende con fuerza hacia el centro y oeste provincial. Localidades como Pehuajó, General Pinto y Lobos han experimentado picos de toxicidad que han puesto en jaque no solo el uso recreativo, sino la seguridad del ganado y el monitoreo constante de las tomas de agua para consumo. En estos puntos, la «bandera sanitaria» es una presencia constante, indicando que el agua ha adquirido un aspecto de «nata» verde amarronada, señal inequívoca de una densidad celular peligrosa para la salud humana.



La preocupación técnica se agrava en distritos con lagunas de alta concurrencia como Chascomús, Chacabuco (Laguna de Rocha) y Junín (Laguna de Gómez). En estos casos, la alerta naranja advierte que, si bien el agua no ha llegado al estado de masa compacta, la concentración de cianobacterias es lo suficientemente alta como para recomendar que niños y mascotas se mantengan alejados, dado que son los grupos más vulnerables a las neurotoxinas y hepatotoxinas liberadas por estas bacterias. Alberti es el Partido de la ruta 5 que tiene más alertas. Nueve de Julio es monitoreado por la misma situación en las aguas del Parque General San Martín.



La situación ha reabierto un debate profundo sobre la gestión de los recursos hídricos en la región pampeana. Mientras las autoridades locales instan a la población a respetar las banderas de alerta y evitar cualquier tipo de contacto, las organizaciones ambientales señalan que las soluciones paliativas ya no son suficientes. Exigen una regulación más estricta sobre el uso de agroquímicos y una inversión masiva en infraestructura de saneamiento para evitar que los desechos orgánicos sigan alimentando este ciclo tóxico.La desaparición de las manchas verdes depende, en gran medida, de un cambio en las condiciones meteorológicas y de vientos que dispersen la acumulación. Sin embargo esta crisis es un síntoma claro de un ecosistema que ha llegado a su límite y que exige una respuesta política que vaya más allá de las advertencias de bandera roja.