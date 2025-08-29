Patricios, red vial y otras cuestiones atrayentes, entre ellas, el 3 por ciento para Karina

Por Carlos Graziolo

Las sesiones del Concejo Deliberante (CD) siempre guardan alguna cuota de sorpresa; en algún momento de la sesión del jueves 28 de agosto se volvió a tratar el pedido de iluminación sobre la Ruta Nacional 5 y el acceso a French y el puente sobre el cruce con la provincial 65. El concejal Esteban Naudín, Unión por la Patria (UxP) exponía que los autores del proyecto, bloque de La Libertad Avanza (LLA) pertenecen al gobierno que ha cancelado la obra pública y otras cuestiones similares, como mantenimiento de rutas, pavimento y corte de pasto incluido. Le respondía Sol Ormaechea, acusando al bloque opositor -como ellos en el recinto- de actuaciones similares en el pasado y fue allí que cobró protagonismo la expresión de Naty Basterra (UxP) que juntando pulgar, índice y mayor de su mano derecha le señalaba el supuesto 3%, que aludía, sin equívocos, al supuesto porcentaje que le debería llegar a la hermana y secretaria del presidente, Karina Milei, según el ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que fue removido de su cargo por el presidente Javier Milei luego de la difusión en redes sociales y medios de una serie de audios grabados de una conversación en la que revela y detalla el cobro sistemático de coimas en el proceso de compra de medicamentos de parte de altos dirigentes de La Libertad Avanza. Bazterra provocó el mayor murmullo (y sonrisas) de la noche.

Peviamente y al comienzo se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución solicitando la urgente homologación de la emergencia agropecuaria, por parte del gobierno nacional, decretada en mayo por el gobierno bonaerense y solicitada por el gobernador Kicillof a viva voz cuando la inauguración de la Sala de Barrio Alborada el viernes 15 de agosto. Los distintos bloques aprovecharon para decir lo suyo sobre la grave situación hídrica. El más enfático fue Luis Moos (LLA) que refirió la venta del plantel total de ganado (240 cabezas) de un productor de Quiroga acosado por el agua y la situación económica financiera que de ello se deriva. Referenció para ese ejemplo a la concejal quiroguense Marisel Unanua (bloque Pro) que asentía. Moos agregó: “esto ya no es una emergencia, esto es zona de desastre”, y llamó a declarar la situación con mayor contundencia para evitar que se sigan perdiendo fuentes de trabajo y producción. La homologación nacional del decreto provincial permitiría acceder a beneficios fiscales, impositivos y financieros para los productores afectados. Que el gobierno nacional, partido al que representa Moos, homologue la emergencia es tan incierto como el resultado del domingo 7 de septiembre.

El proyecto de comunicación de UCR sobre ‘medidas inmediatas para reforzar la seguridad de la localidad de Patricios se llevó buena parte de la sesión. Hay que recordar que allí se había llevado a cabo una reunión en la tarde del martes 26, entre funcionarios municipales, autoridades policiales y vecinos, causada por la preocupación ante una serie de robos presuntamente cometidos por un menor de edad. La reunión tuvo el compromiso de reforzar la presencia policial en la localidad, que asumieron el subsecretario de Seguridad del municipio, Walter Depaoli, el comisario inspector Carlos Barrena, jefe de la Policía Comunal de Nueve de Julio, el jefe de estación Juan José Dávila, la Directora de delegaciones municipales, Romina Caraballo y el Delegado Municipal en Patricios, Carlos Guiotto. En aquella reunión las autoridades confirmaron que se daría intervención a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil de Mercedes y se articule el abordaje judicial y social correspondiente, respetando los marcos legales vigentes para casos en los que están involucrados menores de edad, como en el mencionado alguien de alta vulnerabilidad. En el Concejo Deliberante volvió a cobrar fuerza el argumento de un ‘estado ausente’ y la poca o casi nula presencia de Desarrollo Comunitario. El proyecto, no obstante, fue aprobado por unanimidad.

Julia Crespo (UxP) tuvo referencias a candidatos que expresaron en otro medio la inacción del CD: “lo que está estancado es el Consejo Deliberante, que está con discusiones de 90, 120 días, temas que se tienen que tratar en a lo sumo 10 días” había dicho Juan José Belloni candidato de Somos en un medio colega. Crespo habló del desconocimiento de quienes pretenden entrar al CD, repasó dichos de la intendenta, ‘se sigue victimizando’ dijo y no se privó de calificar de complicidad el accionar de la Sociedad Rural con la situación de caminos y la emergencia hídrica al haber permanecido en silencio durante varios meses.

No obstante, las exposiciones más importantes estuvieron referidas a la quita del 30 por ciento de la Tasa Vial a los productores que realizan trabajos para reparar caminos y limpiar canales ante la crisis hídrica. La propuesta oficial era del 25 por ciento, pero terminó aceptando la suba de ese porcentaje de llí la aprobación por unanimidad.

El último tema fue el Proyecto de comunicación sobre el mantenimiento del acceso a la localidad de El Provincial solicitud que se elevará para su cumplimiento al Departamento Ejecutivo. Fue aprobado por unanimidad.

Como dato curioso estaban presentes candidatos para el 7 de septiembre: Pablo Bonfiglio concejal en primer lugar por la boleta oficialista de Somos; Agustín Díaz a consejero escolar por Nuevos Aires y Héctor Bianchi concejal en segundo lugar de Fuerza Patria.

La próxima sesión será después de las elecciones, probablemente el jueves 11 de septiembre, con los mismos intérpretes, pero tal vez con otra ‘música’ y otros ánimos. Veremos.