Paladino ratificó la denuncia contra el presidente de la CEyS

Vanesa Paladino ratificó este martes la denuncia por presunto abuso de autoridad y coacción contra el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Servicios Mariano Moreno, Matías Losinno. La presentación se formalizó en la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio, donde la denunciante compareció con el patrocinio letrado del abogado Gabriel Maciel. Según se informó, Paladino reafirmó los términos de la acusación original y dejó constancia de su voluntad de avanzar con la acción penal iniciada.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar los elementos incorporados al expediente y definir los próximos pasos procesales. La confirmación de la presentación judicial abre ahora una instancia clave en el expediente, que podría derivar en nuevas medidas de prueba en las próximas semanas.