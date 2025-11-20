20 Nov 2025
Palacios: «Cerrar la Casa de Abrigo no es solución»

El concejal Ignacio Palacios estuvo en «Temprano para todo» anticipando la interpelación a María Márquez, Secretaria de Desarrollo Comunitario,que tendrá lugar esta noche en el Concejo Deliberante. Detalló que la misma tendrá una parte «cerrada» y otra abierta. El oficialismo había solicitado que toda la sesión especial fuera cerrada, pero finalmente el Cuerpo legislativo definió que tuviese esa doble modalidad. Además del caso denunciado por presunto abuso, el foco estará puesto en el futuro de la «Casa de Abrigo» ya que el Ejecutivo estaría en trámites de cerrarla, cuestión que hoy se va a plantear una alternativa para que eso no ocurra porque, como expresó Palacios «cerrar la Casa de Abrigo» no puede ser la solución».

