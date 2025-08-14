Pablo Petrecca visitó 9 de Julio

En el marco de la campaña electoral de cara a las legislativas locales y provinciales del próximo 7 de septiembre, el Intendente de Junin y candidato a senador bonaerense, Pablo Petrecca, llegó a nuestra ciudad. Fue recibido en el local de Somos 9 de Julio en donde brindó una charla acompañado por la intendente Maria José Gentile, y los candidatos a concejales Pablo Bonfiglio y Romina Celetto.

Esta vista fue parte del recorrido por la Cuarta Sección electoral que viene realizando Petrecca con el objetivo de seducir a los vecinos. Habló de su situación, de los rumores sobre si su candidatura era testimonial, las diferencias con la gestión libertaria, las dificultades de los municipios y la novela política que, al igual que Gentile, lo tuvo como protagonista sobre el cierre de listas ya que ambos salieron del armado provincial que unificó al PRO con La Libertad Avanza y encontraron en Somos un espacio donde seguir su vida politica. El encuentro tuvo presencia mayoritaria de candidatos, funcionarios municpales, familiares y poca militancia, dato que llamó la atención pero que marca la realidad de un espacio que lucha por sobrevivir politicamente en un contexto complicado.