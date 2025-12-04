Otro fallo por agua potable sin arsénico

El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo del doctor Mariano Martín Camilo López, dio lugar a los reclamos de las poblaciones de Roque Pérez y Saladillo que, a través de los colectivos Reverdecer y Ecos de Saladillo, solicitaron medidas cautelares urgentes de provisión de agua potable libre de arsénico y de agrotóxicos.

Las medidas se fundamentan en estudios técnicos y científicos promovidos y realizados de modo autogestivo por los propios colectivos que dan cuenta que las aguas subterráneas de la región presentan altos niveles de arsénico, como así la presencia de agrotóxicos de uso actual en la agricultura industrial que atraviesa la geografía de ambos partidos.

Se trata de dos acciones judiciales en las que se reclama la construcción de plantas potabilizadoras, para que se asegure a la población de ambas localidades bonaerenses, de modo regular e ininterrumpido, agua potable.

En ambas acciones, los colectivos sumaron los resultados de los análisis de agua realizados en el marco del proceso de relevamiento del Mapa del Arsénico en Argentina en plena construcción por el ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires) que para tal fin facilita la realización de muestreos gratuitos.

Los resultados de Roque Pérez y Saladillo pueden verse en línea en dicho mapa, lo cual da máxima transparencia a los reclamos de los colectivos.

Sobre la problemática de los agrotóxicos fueron esenciales los aportes de la ciencia independiente de las universidades públicas e investigadores/as del Conicet.

Los dos fallos se suman al listado de decisiones judiciales que se vienen ordenando en el mismo sentido en la región (Lobos, San Miguel del Monte, General Belgrano, Marcos Paz, French, 9 de Julio, Bragado y Alberti), poniendo la problemática del agua contaminada con arsénico y agrotóxicos en la agenda política provincial y municipal.

“Una vez más, afirmamos el rol fundamental de la abogacía popular al servicio de los pueblos”, expresaron desde Ecos de Saladillo. (Ahora Saladillo)