OMIC: Informa

Adquisición de viviendas industrializadas o prefabricadas

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de Julio pone a disposición una serie de recomendaciones a tener en cuenta al momento de contratar la adquisición de una vivienda industrializada o prefabricada:

– No contratar ni efectuar pagos por redes sociales (Instagram, Facebook, etc);

– Leer detenidamente el contrato a firmar y solicitar copia;

– Verificar que en el contrato figuren los datos completos de la firma constructora (razón social,

inscripción AFIP, domicilio, teléfono, email, etc.).

– Controlar que los datos de las partes que lo suscribirán estén completos y sean correctos,

exigiendo que consten las firmas de vendedor y comprador;

– Verificar que lo ofrecido por el vendedor sea coincidente con la clausulas del contrato ( tipo de

aberturas, accesorios, materiales en general, etc. );

– Especificar costo total (detallado rubro por rubro e incluyendo todo tipo de gastos:

administrativos, fletes, obras complementarias, etc.) de la vivienda, medio y formas de pago.

– Al momento de abonar, verificar que la cuenta bancaria sea de la firma vendedora y exigir

facturas y recibos oficiales de AFIP correctamente confeccionados.

OMIC 9 de Julio – Libertad N.o 934 – 9 de Julio

Teléfono: 2317 610000 Int. 160

Email: [email protected]