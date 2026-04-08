Obras de renovación en el Autódromo

Bajo una nueva gestión institucional, el emblemático circuito bonaerense ha iniciado un ambicioso proceso de recuperación que busca modernizar sus instalaciones y garantizar los estándares de seguridad necesarios para la alta competición. El proyecto de puesta en valor ha comenzado a materializarse en el playón de boxes, un área crítica para la logística de los equipos y el desarrollo de las carreras. En esta fase inicial, el foco principal está puesto en la infraestructura eléctrica, donde se trabaja en la instalación de un sistema de iluminación renovado y tableros de energía de última generación.

Las tareas de excavación y zanjeo ya son visibles en el predio, con maquinaria pesada operando en la creación de canalizaciones para el nuevo cableado subterráneo. Según explican desde la organización, esta actualización técnica era una prioridad para adaptar el sistema a las exigencias actuales de los eventos deportivos.

La nueva CD ha señalado que estas obras representan solo el comienzo de un esquema de inversión mucho más amplio. El plan se ejecutará de forma progresiva a lo largo de todo el año, con la premisa de no interferir en el calendario de competencias ya programado. Con esta serie de reformas, el autódromo nuevejuliense busca consolidar su crecimiento y ofrecer un entorno profesionalizado que beneficie tanto a pilotos y equipos técnicos como a los aficionados que asisten a las pistas.