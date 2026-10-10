Obras de limpieza en Quiroga y Dennehy



Luego de los reclamos de los vecinos de Quiroga y otras localidades, sumado a lo expuesto por el concejal Moscato en la sesión del jueves de Concejo Deliberante, ayer viernes el municipio de Nueve de Julio informó sobre un operativo de emergencia para acelerar el escurrimiento del agua acumulada en las localidades de Facundo Quiroga y Dennehy, luego de que las precipitaciones de los últimos diez días superaran los 220 milímetros en algunos sectores.

En Quiroga, segun dice la comunicación oficial, las tareas avanzan con el uso de una retroexcavadora de la Dirección Provincial de Hidráulica, gestionada por el Ejecutivo local. La maquinaria realiza extracciones laterales y limpieza de canales desde el cruce del camino a La Niña, en la zona conocida como «El Socorro», avanzando aguas arriba hacia la Ruta Provincial 70. Para complementar los trabajos, las autoridades recurrieron días atrás al uso de bombas de extracción con el fin de agilizar la evacuación del agua en el casco urbano.

A pesar del elevado volumen de agua caído entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre, la infraestructura local ha respondido de manera favorable y no se reportan familias aisladas. No obstante, equipos de Defensa Civil y Desarrollo Comunitario permanecen en estado de alerta ante eventuales contingencias o la necesidad de evacuar vecinos.

En paralelo, continua la información municipal, las cuadrillas intervienen en el camino rural que conecta la avenida Mitre con Dennehy, un sector afectado por anegamientos tras registrarse cerca de 100 milímetros de lluvia. Una retroexcavadora del municipio, recien trasladada tras finalizar obras en la localidad de French, trabaja en el reacondicionamiento de los canales laterales para restaurar la transitabilidad y el drenaje en la zona.