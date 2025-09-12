12 Sep 2025
Locales

Obras de bacheo y demarcación vial

La Municipalidad informa que se está llevando a cabo dos tipos de obras para mejorar la seguridad vial: tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad, como en la intersección de Av. Urquiza y Echeverría. Estas labores continuarán en otros sectores durante los próximos días.
Y trabajos de demarcación horizontal. Ya se señalizaron sendas peatonales, lomos de burro, cordones e indicaciones de circulación en zonas como la Av. Urquiza y Antártida Argentina, con el objetivo de mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad. Estos trabajos seguirán de forma progresiva en el resto de la ciudad.
Debido a estas obras, el tránsito en las zonas intervenidas estará reducido. Se recomienda a todos los conductores y peatones circular con extrema precaución para evitar accidentes.

 

