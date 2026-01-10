Obras de bacheo en la ciudad

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Nueve de Julio ha puesto en marcha una nueva etapa de su plan de recuperación vial, centrando los esfuerzos en puntos neurálgicos de la ciudad que, hasta hace pocas semanas, mostraban signos de abandono estructural.

Las cuadrillas municipales trabajan actualmente en sectores clave de la planta urbana. Esta semana hubo trabajos en la calle Martín Fierro, Almirante Brown y Schweitzer. También en Eva Perón y Edison, así como el cruce de Schweitzer y Vicente López. De la misma manera hubo trabajos en la calle Mariano Moreno, una de las vías con mayor flujo de circulación.

Previo a estas tareas, los tramos mencionados se habían convertido en un desafío logístico para los conductores. En zonas como Martín Fierro, la profundidad de los baches y el desprendimiento de la capa asfáltica tras las últimas lluvias habían generado múltiples denuncias por daños en neumáticos y maniobras evasivas peligrosas.

En el caso de Eva Perón y Edison, el hundimiento del pavimento dificultaba el drenaje de agua, provocando estancamientos que aceleraban el desgaste de la calzada, una situación que los vecinos calificaban como «insostenible» para el tránsito pesado y de servicios.

Las autoridades locales han confirmado que el tránsito se mantendrá reducido de forma parcial mientras frague el material. Se ha emitido una alerta para los conductores, instándolos a circular con «extrema precaución» debido a la presencia de maquinaria pesada y personal en calzada. Aunque estas obras representan un alivio inmediato, el desafío para la gestión municipal sigue siendo la sostenibilidad de los arreglos ante un parque automotor en constante crecimiento.