Nuevos detalles de la Telemedicina y la inauguración de la estación en Carlos María Naón

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda. se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la puesta en marcha en la jornada del lunes 3 de noviembre de la nueva Estación de Telemedicina CEyS, el servicio de atención médica para los vecinos de Carlos María Naón.

La telemedicina ofrece ventajas como mayor acceso a la atención, conveniencia y ahorro de tiempo y costos, especialmente para pacientes en zonas rurales o urbanas – como el caso de Naón- que no tienen médico residente en la localidad u otros con movilidad reducida.

Lossino explicó detalles de lo que significa la telemedicina: “Las enfermeras intermedian entre pacientes y médicos utilizando un equipo de telemedicina que permite realizar exámenes en tiempo real, como electrocardiogramas y análisis de la piel, por ejemplo, mejorando el acceso a la atención médica en Carlos María Naón”.

Y también agregó que: “La cooperativa garantiza acceso médico diario mediante telemedicina, especialmente en situaciones críticas como la actual crisis hídrica. Tres enfermeras locales, están capacitadas y en contacto constante y ofrecerán servicios con guardias activas y pasivas para atender las necesidades del pueblo”.

También el presidente del Consejo de Administración aclaró que el servicio permitirá la consulta de la historia clínica digital, que cualquier médico interviniente verá las intervenciones anteriores que hayan tenido sus colegas. El servicio, se puede conectar desde cualquier lugar del mundo, con lo cual, cualquier vecino de Nueve de Julio que viaje, no solo dentro de la Argentina, sino fuera de ella, puede acceder al servicio en su totalidad.

También remarcó que “este es un servicio que hoy ya lo brindan distintas obras sociales, No estamos, en ese sentido, descubriendo nada nuevo. Lo que sí es muy positivo es el tema de las especialidades médicas, que a veces no nos son tan conocidas. Y también decimos que nos parece que la relación costo beneficio entre lo que estamos aportando a la comunidad versus el costo que tiene per cápita, nos parece que realmente es superador”.

También anticipó Lossino la futura y casi inmediatas inauguraciones de dos nuevas estaciones de Telemedicina: una en Patricios, en la que ya se está trabajando y otra en la ciudad de 9 de Julio en Avellaneda y San Juan. Y volvió a remarcar una y otra vez la importancia que el servicio tiene para las comunidades rurales y pueblos que tienen una cierta lejanía con los centros de salud y no cuentan con un médico residente en forma permanente.

Lossino también dijo haber recibido consultas de cooperativas del distrito y de otros lugares de la provincia y a modo de anticipo menciono que el próximo fin de semana, “vamos a estar concurriendo al Congreso Nacional de Cooperativas Eléctricas, que se realiza en Córdoba capital, y a través de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, cuando vieron que estábamos con esta iniciativa, nos invitaron a participar en el congreso y ya como expositores vamos a llevar justamente el caso testigo de la estación inaugurada en Naón”.