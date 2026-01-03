Nuevo esquema cambiario: Dólar oficial rozó los $1500

El 2026 comenzó con un salto en las cotizaciones del dólar, que reflejan el inicio del nuevo régimen cambiario. El dólar oficial se ubicó en el Banco Nación en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, marcando un incremento de $15 respecto a la jornada anterior. Por su parte, el dólar MEP subió a $1.504,94 y el CCL a $1.538,52, mientras que el dólar blue se mantuvo estable.

Este aumento se produce en el marco de la implementación del nuevo esquema de bandas de flotación cambiaria, que ajustará el tipo de cambio oficial según la inflación. En su primer ajuste, con un IPC de 2,5% en noviembre, tanto el piso como el techo de la banda se ajustaron en esa proporción. Este cambio, que reemplaza al esquema de ajuste del 2% mensual, busca estabilizar las cotizaciones y facilitar la acumulación de reservas sin forzar la intervención constante del Banco Central.

Especialistas como Leo Anzalone, del CEPEC, advierten que las subas iniciales del dólar son una «sobrerreacción» típica de los cambios de régimen cambiario y no representan un peligro inmediato para la macroeconomía. En este sentido, proyectan que el tipo de cambio se deslice de forma más natural hacia el techo de la banda en el corto plazo, lo cual beneficiaría a la economía.

El nuevo régimen también se enfrenta a desafíos: el Presupuesto 2026 había estimado un dólar oficial de $1.423 para diciembre, pero la cotización mayorista ya supera los $1.450, lo que indica que las proyecciones deberán ajustarse a una inflación más alta. A pesar de las tensiones, el objetivo del equipo económico es evitar una sobrecarga de intervenciones, lo que permitiría manejar de manera más controlada los pagos de deuda y la situación fiscal del país.

Aunque el mercado ha reaccionado con incrementos inmediatos, el nuevo esquema cambiario se perfila como un intento del Gobierno de estabilizar el tipo de cambio sin provocar un desajuste económico mayor. Sin embargo, el futuro dependerá de cómo se gestionen estos ajustes y la capacidad del gobierno para mantener la inflación bajo control mientras asegura un flujo adecuado de dólares al mercado.