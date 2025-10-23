“Nueve de Julio supo ser la ‘Perla del Oeste’ y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile

Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.

María José Gentile enfrenta un creciente malestar en Nueve de Julio. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, se multiplican las quejas por caminos rurales intransitables, la falta de empleo que impulsa el desarraigo, el deterioro urbano con baches y semáforos fuera de servicio, y localidades olvidadas. También cuestionan la subejecución de fondos claves en áreas sensibles como salud y educación que profundizan el descontento.

En este contexto, la concejal de la UCR Marcela Regalía advirtió que el municipio atraviesa una situación de “abandono” y falta de políticas públicas. Denunció la acumulación de basura, la ausencia de mantenimiento en canales y bocas de tormenta —que agrava las inundaciones— y la falta de respuestas del Ejecutivo ante los reclamos de productores y vecinos, que señalan un marcado retroceso en la gestión local.

-Marcela, volviendo a las elecciones de septiembre, cuando la lista de María José Gentile quedó en cuarto lugar, ¿por qué cree que obtuvo ese resultado y qué mensaje cree que le dejaron los vecinos en las urnas a la intendenta de Nueve de Julio?

La situación en que hoy se encuentra Nueve de Julio es muy dolorosa y eso se vio reflejado en el voto de los vecinos. Hoy lamentablemente no existen políticas públicas. La ciudad está muy sucia, no recogen habitualmente la basura, es la queja del día a día de los vecinos.

Pero además tenemos una situación que afecta a gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que es el tema hídrico, las inundaciones. Desde nuestro bloque ya venimos desde hace años solicitándole al Ejecutivo que se hagan todas las limpiezas y mantenimiento de los canales.

Porque los productores siempre nos decían que incluso en época de sequía los canales se tienen que mantener, limpiar, al igual que las bocas de tormenta de la ciudad, pero esas obras no se realizaron.

Y hoy nos encontramos frente a una situación en que todos los productores nos dicen que se podría haber evitado si se hubieran hecho esas obras. Cuando uno ve, se da cuenta de que el agua no corre.

-De hecho, hace unos días hubo una protesta muy fuerte de productores frente al Palacio Municipal, ¿no es así?

Sí. Nosotros los recibimos el año pasado en el Concejo Deliberante donde pidieron una reunión con el secretario de Obras Públicas y con la intendenta. Estuvimos todos los bloques de acuerdo. Les hicimos la reunión con ambos pero no tuvieron respuesta.

-En base a este análisis, hablaba de una ciudad abandonada y sin políticas públicas. Como vecina, más allá de su rol como concejal, ¿alguna vez vio a Nueve de Julio en este estado de abandono?

No, yo tengo 56 años y es la primera vez. Da lástima, es lamentable que Nueve de Julio esté así. En una época era considerado la Perla del Oeste, porque era bellísimo. Pero se dejó estar. Está venido a menos y nunca lo vi así. Acá en Nueve de Julio no había un papel tirado.

Hablando con productores, todos dicen que durante el gobierno de Walter Batistella (2005-2015) del partido radical, fue cuando se hicieron más obras, y se compraron maquinarias.

Nosotros, al ingresar al Concejo, hicimos un pedido de informe de las maquinarias viales que había y no se habían comprado desde la época de Walter. No se hicieron las gestiones necesarias. (Grupo La Provincia)