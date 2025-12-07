Noche de Maravilla: Racing eliminó a Boca y es finalista del Torneo Clausura

RACING dio el golpe en la Bombonera: le ganó 1-0 a Boca y se metió en la gran final del Torneo Clausura 2025, en la que espera rival del duelo que mantendrán este lunes Gimnasia y Estudiantes.

La Academia se impuso gracias a un gol de Adrián Martínez, quien cortó una extensa malaria sin convertir y le dio la clasificación al equipo de Gustavo Costas.

El desarrollo fue bastante deslucido a lo largo de la primera etapa, y ninguno pudo tener el dominio. Las acciones se repetían entre lanzamientos largos a las áreas, y mucha lucha entre los defensores y los delanteros. Estos últimos no tenían opciones claras para convertir.

Nardoni fue el que rompió la monotonía a cuatro minutos del final, cuando probó con un derechazo desde afuera del área y la pelota rozó el palo derecho de Marchesín. Boca también tuvo una ocasión en el descuento, y pero en este caso salió al lado del poste luego de rebotar en Giménez.

Boca cambió su postura en el segundo tiempo y se adelantó en el terreno. El local tuvo decisión para controlar la pelota, desde la capacidad técnica de Paredes, y si bien no terminaba de profundizar las situaciones, al menos incurría en los alrededores del área de Racing. El público se fue impacientando a medida que pasaban los minutos, y con el aliento buscaba la reacción de sus jugadores.

La sorpresa llegó a los 30 minutos, cuando Martínez convirtió el gol con un golpe de cabeza, luego de recibir la pelota de Rojas desde la izquierda. El delantero llevaba diez partidos sin festejos.

El impacto fue fuerte para Boca, que comenzó a jugar más apurado para tratar de llegar a la igualdad, y al mismo tiempo aparecían las imprecisiones. El juego del local no alcanzó para revertir la situación, y Racing se instaló en la final por el título.

El delantero acumulaba un total de 966 minutos sin convertir en la Academia, once partidos, pero terminó con la mala racha: en el minuto 75′ conectó con la cabeza un gran centro de Gabriel Rojas en el borde del área chica y volvió a festejar.

Ahora alcanzó un registro de 51 goles con la camiseta de Racing y anotó el primer tanto desde el último que le hiciera a Vélez por la Copa Libertadores en Liniers.

El Xeneize llegaba con seis victorias consecutivas pero no pudo estirar la racha rumbo a la final del Clausura, que tendrá a Racing como uno de los protagonistas.