No tengo ganas de hacer nada, ¿Qué hago?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

El proceso de concientizar sobre la importancia de la salud mental incluye conocer los indicadores que pueden advertirte que algo no va bien.

En ocasiones, estas señales son pasadas por alto pues se les considera superficiales o de poca importancia.

Aun así, es importante que tengas presente que todo lo que sientes está intentando decirte algo. No subestimes las señales. Aprende a escuchar y respetar las manifestaciones emocionales que aparecen en tu cuerpo.

¿Qué hacemos en el caso que encontremos alguna señal de alerta? En primer lugar, hay que asumir el malestar. A veces, el no querer hacer nada es la forma en que la mente y el cuerpo piden un descanso. Si te esforzaste mucho, escucha la llamada de atención, reconoce tu trabajo y permitite tomarte un espacio de inactividad o tiempo para vos.

Por otra parte, hacer algo de actividad física al aire libre, caminar, andar en bici… tal vez ayuda a reducir el malestar. Sentarte en una plaza, escuchar música, contactarte con la naturaleza puede que ayude a ampliar tu perspectiva y tomarte las cosas con más calma.

Preguntate si sentís ansiedad, preocupación, enojo, frustración, tristeza. Escribí como te sentís y conectá con alguna de éstas emociones con causas específicas. Este paso, puede ayudarte a encontrar posibles soluciones, o aceptar que ciertas cosas están fuera de tu control.

Reservate tiempo pata el cuidado personal. ¿Estoy bien? ¿Me siento contento dónde estoy? ¿Estoy comiendo de forma adecuada? ¿Me rodean las personas que quiero que lo hagan?

No querer hacer nada, no significa necesariamente que tengas depresión, pero puede ser un síntoma. La depresión a menudo no mejora sin el apoyo de un profesional de la salud mental, por lo que es mejor hablarlo con alguien si es que el malestar es persistente.

Ante cualquier inquietud, no dudes en escribirme para una atención virtual o presencial.

IG: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930

MP: 55.676