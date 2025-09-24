No te deja Solari: Racing dio la talla, eliminó a Vélez y es el primer semifinalista de la Libertadores

RACING derrotó 1-0 Vélez en el Cilindro de Avellaneda con gol de Santiago Solari por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y se clasificó a las semifinales con un 2-0 global. En la próxima instancia irá contra Estudiantes o Flamengo.

La Academia comenzó mejor el encuentro y llevó contra su arco al Fortín, que logró sostener el cero durante la primera media hora gracias a Marchiori.

El arquero de Liniers respondió primero a un remate de media distancia de Almendra y luego se lució con dos atajadas en un par de córners consecutivos.

A los 25 minutos, Nardoni acusó una molestia física y debió dejar la cancha reemplazado por Zuculini.

El asedio local no cesó frente a un Vélez agazapado para el contragolpe y Marchiori con la punta de los dedos y el palo evitaron el 1-0 de Racing.

El VAR volvió a ser protagonista en la serie. Machuca buscó romper el cero en Avellaneda con un remate de media distancia, Cambeses falló en su intento por contener y la pelota se dirigía rumbo al 1-0 cuando el arquero reaccionó a tiempo. Sin embargo, Ostojich sancionó el gol y debió ser corregido por la tecnología.

Racing no aflojó su embestida y el palo le negó el festejo ante el cabezazo de Sosa. Hasta que a los 81 minutos Rojas desbordó por izquierda y metió un centro rasante que Marchiori no llegó a cortar y Solari empujó al gol para el triunfo 1-0 y la clasificación a semifinales.