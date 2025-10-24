No se hunde más!!!

Hace un tiempo que se sabía que el edificio de la comunmente conocida Escuela de Comercio se estaba hundiendo. Estudios realizados indicaron que no era tan así pero que efectivamente, por un tema de desniveles de terreno y desagues cloacales, habia una situación que ameritaba certificar que el edificio no corriese riesgo alguno. En los últimos días se realizaron trabajos pertientes a mejorar los desagues, colaborando para que todo el complejo, que a diario tiene circulación de muchas personas de la mañana a la noche, tuviese la traqnuilidad de contar con todo en orden. Valeria Maidana, Presidenta del Consejo Escolar, dialogó sobre este tema en “Temprano para Todo”