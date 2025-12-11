11 Dic 2025
Nicolás Ramírez el árbitro designado para la final del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional del Fútbol anunció que el árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir la final del Torneo Clausura entre Racing Estudiantes, a disputarse el próximo sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El oriundo de 9 de Julio estará acompañado por los asistentes serán Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso, mientras que Pablo Dóvalo será el cuarto árbitro. Por su parte, Héctor Paletta estará en el VAR y será secundado por Hernán Mastrángelo en el AVAR.

Ramírez viene de dirigir los partidos más calientes del 2025. Estuvo a cargo de los dos Superclásicos entre Boca y River, además de haber dirigido la final de la Copa Argentina. Estuvo designado para la final del Torneo Apertura entre Platense y Huracán, pero una molestia muscular lo dejó afuera y Facundo Tello terminó ocupando su lugar.

Un árbitro que no es del gusto de Racing

La “Academia”, si bien tiene un récord de cuatro victorias, seis empates y una derrota con Ramírez, ya había solicitado a la Liga Profesional que no fuera designado para el compromiso contra Boca, correspondiente a las semifinales del presente certamen.

El último antecedente de Ramírez con Racing fue en el pasado clásico con Independiente, disputado el 28 de septiembre y correspondiente a la 10ª fecha de la etapa regular, que terminó igualado sin goles en el Cilindro.

Los números de Estudiantes con Ramírez

El “Pincha” registra un historial parejo con el nuevejuliense: cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas en todas las competiciones.

Aunque no gana con él desde hace cuatro encuentros (un empate con Platense y caídas con Barracas Central, Banfield y River), el cuadro de 1 y 57 jugó dos finales con su referato y ganó ambas: 1-0 a Defensa y Justicia en la Copa Argentina 2023 y 5-4 en penales ante Vélez en la Copa de la Liga 2024 (luego de haber empatado 1-1 en tiempo regular y alargue).

