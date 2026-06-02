Ni una menos: nuevo encuentro y reclamos

Las representantes del colectivo ‘Indómita’, Julieta Altamirano y Mercedes Saavedra, contaron en Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la organización en 9 de Julio de ‘Ni una menos’, la consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina en 2015, que posteriormente se expandió a gran escala hacia varios países de Hispanoamérica y otras regiones del mundo. ‘Ni una menos’ es un colectivo de protesta, pero también es un lema y un movimiento social que se opone a la violencia contra la mujer y las disidencias y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio y también el trans/travesticidio. Y vale aclararlo ha ido creciendo anualmente.

Ambas convocaron al encuentro a realizarse el próximo 3 de junio a las 17:30 horas en la Terminal de Ómnibus junto al mural que recuerda a las víctimas de femicidios en 9 de Julio: Claudia Galippo; Sandra Villalba; Micaela Salazar; Bárbara Zabala; Romina Ahumada; Dora Bossio y Karina Baho: “Convocamos a la marcha “Ni Una Menos” el 3 de junio a las 17:30 en la terminal de ómnibus, donde habrá actividades, lecturas, espacio para infancias, micrófono abierto y música en vivo con la banda Antígona. Será junto al mural pintado allí en homenaje a esas víctimas”.

La entrevista estuvo cruzada por las reflexiones sobre el reciente femicidio en Córdoba, de la niña Agostina Vega, la cobertura morbosa de los medios, la revictimización y culpabilización de las víctimas, y “la falta de perspectiva de género en la justicia y los comunicadores. Denunciamos la desigualdad en la atención judicial según la condición social de las víctimas y la demora o desestimación de denuncias, lo que perpetúa la impunidad y el miedo a denunciar”.

“Tenemos la ley de ESI, educación sexual integral, que este año cumple 20 años, y que también es importante siempre tener en cuenta que, por ejemplo, yo que también participo de su tema del gremio, reivindicamos siempre esta ley”, subrayaron.

También cuestionaron la falta de uso de la alerta ‘Sofía’ en casos de desaparición y la posible decisión política detrás, considerando que quizás las autoridades ya sabían dónde estaba la chica. Señalaron la complicidad policial en el narcomenudeo y cómo “la violencia y la falta de recursos afectan a los barrios populares. Las escuelas son espacios clave para denunciar y acompañar, pero falta un acompañamiento estatal integral y recursos económicos para políticas de género”, que el gobierno actual eliminó, dicho sea de paso. “Los femicidios y tentativas siguen ocurriendo, muchas veces con antecedentes previos ignorados por el Estado. Como docentes, acompañamos y visibilizamos estas violencias en las escuelas, aunque no manejamos estadísticas propias”.

La consigna Ni Una Menos se inició con un tuit de la movilera radial, la periodista Marcela Ojeda en 2015. “El control en las parejas, como pedir contraseñas o revisar contactos, es una forma de violencia que puede escalar si se naturaliza la idea de poseer al otro. En la escuela trabajamos mucho sobre el respeto a la autonomía y los derechos de cada persona en las relaciones. Convocamos todos los años actividades por el 8 de marzo y el 3 de junio (Ni Una Menos) para visibilizar la violencia de género y recordar a las víctimas locales con un mural, esperando que no haya más nombres que agregar”. Las integrantes del colectivo ‘Indómita’ agregaron que: “también participan otras organizaciones” y que “sería ideal mayor compromiso político y gremial”.

Datos: La violencia de género volvió a encender señales de alarma en Argentina. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, registró 172 intentos de femicidio y 87 víctimas fatales en todo el país, cifras que exponen no solo la persistencia de la violencia extrema contra mujeres y diversidades, sino también el crecimiento de episodios de brutalidad que muchas veces ocurren aun cuando ya existían denuncias previas y medidas judiciales de protección. Una estadística que, lamentablemente, crece todos los días.