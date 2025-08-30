30 Ago 2025
15.5 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Newcom: este domingo se disputa el Torneo Provincial femenino

Este domingo se juega el Torneo Provincial de Newcom femenino +50 en 9 de Julio, en el CEF N°101. Atlético 9 de Julio será el equipo que represente a nuestra ciudad y además viene de ser el último campeón. El torneo es organizado por la Federación Bonaerense de Vóley.
Cuenta con la participación de equipos de Las Flores, Ramallo, Gral. Rodríguez, Castelli, C. Tejedor, Trenque Lauquen.
La Federación sorteó el programa de partidos: a las 9:30 h Atlético vs Las Flores, a las 10:30 h Carlos Tejedor vs Trenque Lauquen y Castelli vs Gral. Rodríguez (en dos canchas); a las 11.30 h Atlético vs Ramallo y Trenque Lauquen vs Gral. Rodríguez; a las 12:30 h Castelli vs C. Tejedor y Ramallo vs Las Flores y a las 13:30 h T. Lauquen vs Castelli y C. Tejedor vs Gral. Rodríguez.
Definidas las posiciones de ambas zonas, juegan a las 14:30 h por el 5° y 6° puesto, los clasificados en el 3° lugar; por el 3° y 4° puesto ambos segundos y por el título, ambos ganadores de zona a las 15:30 h.

Últimas noticias

DeportesMartin Parise -

Colapinto eliminado en Q1 y una largada desde el fondo en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto finalizó en la 16ta. posición en la primera tanda de clasificación y por milésimas no pudo acceder...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra