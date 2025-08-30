Newcom: este domingo se disputa el Torneo Provincial femenino

Este domingo se juega el Torneo Provincial de Newcom femenino +50 en 9 de Julio, en el CEF N°101. Atlético 9 de Julio será el equipo que represente a nuestra ciudad y además viene de ser el último campeón. El torneo es organizado por la Federación Bonaerense de Vóley.

Cuenta con la participación de equipos de Las Flores, Ramallo, Gral. Rodríguez, Castelli, C. Tejedor, Trenque Lauquen.

La Federación sorteó el programa de partidos: a las 9:30 h Atlético vs Las Flores, a las 10:30 h Carlos Tejedor vs Trenque Lauquen y Castelli vs Gral. Rodríguez (en dos canchas); a las 11.30 h Atlético vs Ramallo y Trenque Lauquen vs Gral. Rodríguez; a las 12:30 h Castelli vs C. Tejedor y Ramallo vs Las Flores y a las 13:30 h T. Lauquen vs Castelli y C. Tejedor vs Gral. Rodríguez.

Definidas las posiciones de ambas zonas, juegan a las 14:30 h por el 5° y 6° puesto, los clasificados en el 3° lugar; por el 3° y 4° puesto ambos segundos y por el título, ambos ganadores de zona a las 15:30 h.